Calcio Promozione, Sc United parte con una vittoria. Rovellasca rimonta, pari Ceriano e ko Universal Solaro
13 Settembre 2026
SARONNO – Oggi pomeriggio prima giornata di campionato nel girone B di Promozione con risultati differenti per le formazioni del Saronnese e delle zone limitrofe: sorride lo Sc United, pareggiano Rovellasca e Ceriano Laghetto, mentre parte con una sconfitta l’Universal Solaro.
Lo Sc United conquista subito i tre punti superando 1-0 la Castanese. A decidere l’incontro è Calvio, a segno al 33′ del primo tempo. La formazione di casa difende il vantaggio sino al termine e festeggia così nel migliore dei modi il debutto in campionato.
Spettacolare rimonta del Rovellasca, che torna da Gallarate con un punto dopo essersi trovato sotto 2-0 all’intervallo. Una doppietta di Battaglia, all’8′ e al 36′, sembra indirizzare la partita a favore dei padroni di casa, ma gli ospiti cambiano completamente passo nella ripresa: Barcella accorcia le distanze dopo appena due minuti e Niesi, all’11’, completa la rimonta per il definitivo 2-2.
Pareggio casalingo per il Ceriano Laghetto, avanti contro il Luino grazie alla rete di Cappellini al 40′ del primo tempo. Al 15′ della ripresa Di Dio trova però il gol dell’1-1, risultato che non cambia più sino al triplice fischio.
Esordio amaro, invece, per l’Universal Solaro, battuto in casa 3-1 dal Marnate Gorla. Fabozzi porta avanti i solaresi al 41′ del primo tempo, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano completamente il risultato con Brazzelli al 3′, Callini al 21′ e Caccia al 45′. L’Universal recrimina inoltre per due episodi in area avversaria: un presunto fallo su Fabozzi nel finale della prima frazione e un tocco di mano nella ripresa per i quali i solaresi chiedevano il calcio di rigore.
Risultati e marcatori della prima giornata
Universal Solaro-Marnate Gorla 1-3
Marcatori: 41′ pt Fabozzi (U); 3′ st Brazzelli (M), 21′ st Callini (M), 45′ st Caccia (M).
Accademia BMV-Accademia Bustese 1-3
Marcatori: 11′ pt Tartaglione (BMV), 24′ pt Manenti (B), 41′ pt Manenti (B); 22′ st Torti (B).
BaSe96 Seveso-Accademia Inveruno 0-1
Marcatore: 35′ st rig. Folla.
Ceriano Laghetto-Luino 1-1
Marcatori: 40′ pt Cappellini (C); 15′ st Di Dio (L).
Gallarate-Rovellasca 1910 2-2
Marcatori: 8′ pt Battaglia (G), 36′ pt Battaglia (G); 2′ st Barcella (R), 11′ st Niesi (R).
Morazzone-Gavirate 2-5
Marcatori: 19′ pt Vedani (G), 22′ pt Schieppati (M), 33′ pt Trotta (G); 5′ st Mastromatteo (G), 15′ st Pedrotti (M), 17′ st Marinuzzi (G), 34′ st Gambarotto (G).
Sc United-Castanese 1-0
Marcatore: 33′ pt Calvio.
Meda-Sestese 0-2
Marcatori: 40′ pt Pedergnana, 42′ pt Giardino.
(foto archivio: Sc United in azione di gioco)
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