Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Un punto nella prima trasferta stagionale per la Varesina, che nella seconda giornata del girone D di serie D pareggia 1-1 sul campo del Sant’Angelo. Dopo il successo per 3-2 contro il Cittadella Vis Modena all’esordio, le Fenici restano così imbattute in campionato. Allo stadio Carlo Chiesa di Sant’Angelo Lodigiano il risultato si sblocca soltanto nella ripresa. Sono i cambi di mister Marco Angellotti a dare nuova energia alla Varesina e al 28′ arriva il vantaggio rossoblù: Busto confeziona l’assist e Malik Opoola trova la rete dell’1-0.

La Varesina sembra avere in mano la possibilità di portare a casa l’intera posta, ma al 39′ arriva l’episodio che cambia il finale. Una sfortunata autorete di Bolis consente al Sant’Angelo di raggiungere l’1-1. Finisce dunque in parità, con qualche rimpianto per le Fenici, protagoniste anche dell’azione del vantaggio e, loro malgrado, dell’episodio che ha prodotto il pareggio dei padroni di casa. Per la Varesina il bilancio dopo le prime due giornate è comunque positivo: quattro punti conquistati tra la vittoria casalinga all’esordio e il pareggio di Sant’Angelo.

Risultati e marcatori della seconda giornata del girone D

Sant’Angelo-Varesina 1-1

Marcatori: 28′ st Opoola (V), 39′ st aut. Bolis (V).

Crema-Pistoiese 1-3

Marcatori: 29′ pt Motti (P), 35′ pt Lagomarsino (P), 40′ pt Contini (P); 34′ st Longhi (C).

Arconatese-Correggese 1-1

Marcatori: 12′ pt Martina (C); 24′ st Mancosu (A).

Cittadella Vis Modena-Tropical Coriano 1-0

Marcatore: 44′ pt Cericola.

Lentigione-Castellanzese 1-0

Marcatore: 45′ pt Battistello.

Pontedera-Pro Patria 2-3

Marcatori: 11′ pt Galeiras (Pontedera); 38′ st Benedetti (Pro Patria), 41′ st rig. Maistrello (Pro Patria), 46′ st Sanyang (Pontedera), 52′ st Baraye (Pro Patria).

Varese-Pro Sesto 0-2

Marcatori: 11′ st Lordkipanidze, 23′ st Maffioletti.

Solbiatese-CasateseMerate 0-0

Oltrepò-Pavia 1-1 (sospesa al 35′ st per un problema all’impianto di illuminazione)

Marcatori: 19′ pt Lecchi (Pavia); 29′ st Randisi (Oltrepò).

(foto Varesina: la squadra in un precedente match)

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