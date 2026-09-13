VENEGONO SUPERIORE – Prima trasferta del nuovo campionato di serie D per la Varesina, che oggi domenica 13 settembre sarà impegnata sul campo del Sant’Angelo.

Il fischio d’inizio è fissato alle 15 allo stadio Carlo Chiesa di Sant’Angelo Lodigiano, dove i rossoblù cercheranno di dare continuità al positivo esordio della scorsa settimana.

La Varesina ha infatti iniziato il proprio cammino in campionato con una vittoria: all’Elmec Solar Stadium i ragazzi rossoblù hanno superato 3-2 il Cittadella Vis Modena, al termine di una partita combattuta. Protagonista Banfi con una doppietta, mentre la terza rete è arrivata su calcio di rigore trasformato da Maspero.

Adesso il primo viaggio della stagione, contro il Sant’Angelo, per cercare altri punti e confermare il buon avvio. L’appuntamento è dunque per domenica 13 settembre alle 15, allo stadio Carlo Chiesa di Sant’Angelo Lodigiano, per la seconda giornata di serie D.

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(foto Varesina calcio)

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