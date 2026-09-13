Castiglione Olona, inglese, colori e fantasia: successo per l’iniziativa dedicata ai bambini in biblioteca
13 Settembre 2026
CASTIGLIONE OLONA – Inglese, storytelling, creatività e gioco hanno animato la Biblioteca civica “G. Battaini” di Castiglione Olona in occasione dell’iniziativa “Gina Ginger and the Colour Family”, che ha coinvolto bambini e famiglie in un originale percorso alla scoperta della lingua inglese.
L’appuntamento, realizzato con Kids&Us Varese, ha trasformato per qualche ora gli spazi della biblioteca in un luogo dedicato a colori, fantasia e divertimento. Attraverso il racconto e diverse attività creative, i piccoli partecipanti hanno potuto avvicinarsi all’inglese in maniera giocosa e coinvolgente.
Protagoniste dell’iniziativa sono state Gina Ginger e la Colour Fairy, che hanno accompagnato i bambini in un viaggio nel mondo dei colori e delle parole inglesi, alternando storytelling, gioco e momenti creativi.
Soddisfazione è stata espressa dal Comune di Castiglione Olona, che al termine dell’iniziativa ha voluto ringraziare i bambini, le famiglie e tutti coloro che hanno partecipato all’appuntamento. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Kids&Us Varese per avere proposto in biblioteca «un’esperienza coinvolgente e originale, fatta di inglese, storytelling, creatività e gioco».
L’iniziativa si è così trasformata anche in un’occasione di socialità per le famiglie, confermando la Biblioteca civica “G. Battaini” come spazio non soltanto dedicato ai libri e alla lettura, ma anche ad attività educative e ricreative rivolte ai più piccoli.
(foto: un momento dell’appuntamento)
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