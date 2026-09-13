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CASTIGLIONE OLONA – Inglese, storytelling, creatività e gioco hanno animato la Biblioteca civica “G. Battaini” di Castiglione Olona in occasione dell’iniziativa “Gina Ginger and the Colour Family”, che ha coinvolto bambini e famiglie in un originale percorso alla scoperta della lingua inglese.

L’appuntamento, realizzato con Kids&Us Varese, ha trasformato per qualche ora gli spazi della biblioteca in un luogo dedicato a colori, fantasia e divertimento. Attraverso il racconto e diverse attività creative, i piccoli partecipanti hanno potuto avvicinarsi all’inglese in maniera giocosa e coinvolgente.

Protagoniste dell’iniziativa sono state Gina Ginger e la Colour Fairy, che hanno accompagnato i bambini in un viaggio nel mondo dei colori e delle parole inglesi, alternando storytelling, gioco e momenti creativi.

Soddisfazione è stata espressa dal Comune di Castiglione Olona, che al termine dell’iniziativa ha voluto ringraziare i bambini, le famiglie e tutti coloro che hanno partecipato all’appuntamento. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Kids&Us Varese per avere proposto in biblioteca «un’esperienza coinvolgente e originale, fatta di inglese, storytelling, creatività e gioco».

L’iniziativa si è così trasformata anche in un’occasione di socialità per le famiglie, confermando la Biblioteca civica “G. Battaini” come spazio non soltanto dedicato ai libri e alla lettura, ma anche ad attività educative e ricreative rivolte ai più piccoli.

(foto: un momento dell’appuntamento)

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