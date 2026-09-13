Groane

CERIANO LAGHETTO – Undici opportunità per sostenere gli studenti universitari nel loro percorso di formazione. È questo l’obiettivo del nuovo bando promosso dalla Fondazione Bracco, in collaborazione con Bracco Imaging e le amministrazioni comunali di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Limbiate e Solaro, nell’ambito del progetto pluriennale “Diventerò”. L’iniziativa nasce con l’intento di accompagnare i giovani di talento durante gli anni della formazione, favorendo allo stesso tempo il rapporto tra università e mondo professionale. I vincitori, inoltre, entreranno a far parte della comunità di alumni della Fondazione Bracco, una rete pensata per mantenere nel tempo relazioni e contatti tra i partecipanti alle diverse iniziative. Tutte le informazioni e i requisiti per la partecipazione sono disponibili sul sito della Fondazione Bracco.

Il bando prevede sei borse da 3mila euro destinate agli studenti iscritti al primo triennio universitario oppure ai primi tre anni dei corsi a ciclo unico. Tre saranno riservate a chi frequenta corsi di area umanistica e tre a quelli di area scientifica. A queste si aggiunge una borsa da 3mila euro intitolata alla memoria di Emilio Giudici, sindaco di Ceriano Laghetto dal 1980 al 1990, anch’essa rivolta agli studenti del primo triennio o dei primi tre anni dei corsi a ciclo unico.

Sono invece quattro le borse da 4mila euro rivolte agli studenti del secondo biennio universitario, oppure iscritti al quarto o quinto anno dei corsi a ciclo unico. Il sostegno è previsto per percorsi di laurea sia umanistici sia scientifici, con una preferenza per questi ultimi. Gli importi indicati sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge.

Il progetto si inserisce nell’impegno della Fondazione Bracco sui temi della formazione, della ricerca e dell’innovazione, con particolare attenzione alla crescita dei giovani e al rapporto con i territori nei quali opera. Per partecipare al concorso, le domande dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta dal bando e trasmesse entro il 15 ottobre 2026 attraverso la piattaforma dedicata: iscrizionebandi.fondazionebracco.com.

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