Groane

SOLARO – C’è ancora un mese per scegliere il soggetto, realizzare lo scatto giusto e partecipare al Gran Premio Fotografico organizzato dal Maps di Solaro. Il 30 settembre si chiuderanno infatti le iscrizioni alla quinta edizione del concorso, realizzato in collaborazione con il gruppo fotografico Cogli l’Attimo e con il patrocinio del Comune di Solaro.

Il tema scelto per il 2026 è “Bellezza senza tempo”. Una proposta che lascia grande libertà ai fotografi: l’obiettivo è immortalare qualcosa capace di conservare fascino e significato indipendentemente dalle mode e dal passare degli anni. Può trattarsi di un volto, di un paesaggio, di un edificio, di un’opera d’arte o di un oggetto.

Per partecipare non serve necessariamente un’attrezzatura fotografica professionale. Sono ammessi anche gli scatti realizzati con il cellulare, purché alla massima risoluzione e nei formati indicati dal regolamento. Ogni concorrente può inviare fino a tre fotografie, accompagnandole con il relativo titolo. Non sono ammesse immagini interamente create al computer.

La partecipazione è gratuita ed è aperta esclusivamente ai maggiorenni residenti nelle province di Como, Milano, Monza Brianza e Varese. Le fotografie devono essere inviate entro il 30 settembre in formato jpg all’indirizzo [email protected].

A valutare gli scatti sarà una giuria nominata dagli organizzatori. I nomi dei componenti saranno comunicati in occasione delle premiazioni.

Per gli autori selezionati l’appuntamento sarà poi a Solaro: le 40 migliori fotografie saranno esposte domenica 15 novembre nella sede del Maps, in via Drizza 20. Nel corso del pomeriggio si svolgerà anche la premiazione della quinta edizione del Gran Premio Fotografico.

(un momento della premiazione dell’ultima edizione)

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