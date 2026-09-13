SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 12 settembre, hanno attirato l’attenzione il video di un uomo che si spoglia alla fontanella di piazza Avis e la lite vicino al municipio con un 43enne ferito. Interesse anche per il furgone in fiamme in via Roma, la Notte Bianca e la visita della sindaca Ilaria Pagani a Challans.

Un uomo si è tolto gli slip alla fontanella di piazza Avis, nel centro di Saronno. La scena, ripresa da piazza De Gasperi, è diventata in poche ore un video molto condiviso tra cellulari e social.

La Notte Bianca ha trasformato il centro con tre parate itineranti, attrazioni e un gran finale in piazza Libertà. Per la manifestazione sono state previste anche modifiche alla viabilità, parcheggi gratuiti e variazioni per autobus e taxi.

Una lite nel parcheggio di via Maestri del Lavoro, a pochi passi dal municipio, è degenerata nella notte: durante lo scontro è comparsa anche una bottiglia e un uomo di 43 anni è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso.

Un furgone ha preso fuoco in via Roma, all’incrocio con via Miola. Il titolare dell’Eni Cafè è intervenuto con un estintore riuscendo a domare le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

La sindaca Ilaria Pagani ha partecipato a Challans all’inaugurazione della 72esima Foire des Minées, importante appuntamento della città francese gemellata con Saronno, che quest’anno ha riunito 390 espositori.