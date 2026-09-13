Lura quasi prosciugato a Rovellasca, il sindaco salva i pesci rimasti nelle pozze
13 Settembre 2026
ROVELLASCA – L’assenza di precipitazioni e le alte temperature hanno ridotto il torrente Lura, a Rovellasca, a un letto di sassi e poche pozze d’acqua stagnante. Una situazione che ha messo a rischio anche la fauna ittica, con diversi pesci rimasti intrappolati nelle ultime riserve d’acqua e alcuni già morti. Di fronte all’emergenza, il sindaco di Rovellasca Sergio Zauli è intervenuto personalmente per cercare di salvare gli esemplari ancora in vita. Armato di secchio e retino, il primo cittadino è sceso nel letto del torrente per recuperare i pesci rimasti nelle pozze.
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