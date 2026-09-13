Gli animali recuperati sono stati quindi trasferiti in una fonte poco distante, dove l’acqua è ancora presente e può garantire condizioni adeguate alla loro sopravvivenza.

A raccontare l’intervento è lo stesso Zauli sui social, che descrive una situazione particolarmente difficile: il Lura, spiega, è completamente prosciugato, con il torrente ormai ridotto a sassi e a pochissima acqua stagnante. Da qui la decisione di intervenire per mettere in salvo i pesci rimasti intrappolati. Un intervento concreto che richiama anche l’attenzione sulle condizioni del torrente e, più in generale, sulla necessità di tutelare l’ambiente e il territorio di fronte alla carenza d’acqua. “Quando l’acqua manca, ogni goccia e ogni vita contano”, sottolinea il sindaco, rilanciando l’appello alla tutela dell’ambiente.