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SARONNO – Domenica 13 settembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi, senza piogge previste. In serata sarà possibile qualche addensamento più consistente, sempre in un contesto asciutto.

Le temperature resteranno miti, con una minima prevista di 18°C e una massima che raggiungerà i 26°C. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da nord-est, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da sud-sudest. Non sono presenti allerte meteo per Saronno.

Nel corso delle ore pomeridiane le schiarite potranno risultare più ampie, mentre verso sera è atteso un nuovo aumento della nuvolosità. Non sono comunque indicate precipitazioni nelle prossime ore.

In Lombardia la pressione torna ad aumentare, favorendo un progressivo diradamento delle nubi. Sulle basse pianure, sulle aree pedemontane e sulle Prealpi occidentali il tempo sarà variabile, con maggiori schiarite nel pomeriggio. Sulle Orobie la nuvolosità aumenterà nelle ore centrali, mentre sulle Prealpi orientali si alterneranno nubi e schiarite. Condizioni più soleggiate sono previste sulle Alpi Retiche, salvo qualche addensamento in serata. I venti regionali saranno generalmente molto deboli.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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