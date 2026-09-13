Mozzate, rinnovata la segnaletica orizzontale sulle strade: “Più sicurezza per tutti”
13 Settembre 2026
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MOZZATE – Nuovo intervento sulle strade cittadine per migliorare sicurezza e visibilità. Nei giorni scorsi il Comune di Mozzate ha provveduto al ripristino della segnaletica orizzontale in diversi punti del territorio.
I lavori hanno interessato la riverniciatura della segnaletica presente sulla carreggiata, con l’obiettivo di renderla nuovamente ben visibile e migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione. Un intervento che riguarda non soltanto chi si sposta in automobile, ma anche ciclisti e pedoni. «Un intervento importante per garantire maggiore visibilità, sicurezza e ordine sulle strade, a beneficio di automobilisti, ciclisti e pedoni», sottolinea l’Amministrazione comunale.
Il ripristino della segnaletica orizzontale rientra così negli interventi di manutenzione e cura della viabilità cittadina realizzati sul territorio di Mozzate.
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