MOZZATE – Nuovo intervento sulle strade cittadine per migliorare sicurezza e visibilità. Nei giorni scorsi il Comune di Mozzate ha provveduto al ripristino della segnaletica orizzontale in diversi punti del territorio.

I lavori hanno interessato la riverniciatura della segnaletica presente sulla carreggiata, con l’obiettivo di renderla nuovamente ben visibile e migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione. Un intervento che riguarda non soltanto chi si sposta in automobile, ma anche ciclisti e pedoni. «Un intervento importante per garantire maggiore visibilità, sicurezza e ordine sulle strade, a beneficio di automobilisti, ciclisti e pedoni», sottolinea l’Amministrazione comunale.

Il ripristino della segnaletica orizzontale rientra così negli interventi di manutenzione e cura della viabilità cittadina realizzati sul territorio di Mozzate.