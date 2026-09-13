Comasco

MOZZATE – Sei giovani tra i 18 e i 23 anni sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre in via Varese, lungo la Varesina.

L’allarme è scattato all’1,53. Secondo i dati messi a disposizione da Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, nell’incidente sono rimaste coinvolte sei persone: una ragazza di 18 anni, due ragazzi di 19 anni, una ragazza di 19 anni, una di 22 e una di 23 anni.

Al momento non sono disponibili informazioni sulla dinamica dell’accaduto. La centrale operativa ha inviato sul posto due ambulanze, mentre sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Cantù e i vigili del fuoco di Como.

Dopo le prime cure sul posto, per una delle persone coinvolte si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Tradate. Il ferito è arrivato al pronto soccorso alle 2,44 in codice giallo. La seconda ambulanza intervenuta non ha invece effettuato trasporti in ospedale.

L’incidente di Mozzate è avvenuto poco più di venti minuti dopo un altro intervento dei soccorritori sulla Varesina. All’1,31, a Origgio, cinque persone tra i 20 e i 35 anni erano rimaste coinvolte in un incidente sulla Sp233. Due episodi distinti che, nel giro di pochi minuti, hanno visto complessivamente undici persone coinvolte lungo la stessa direttrice.

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