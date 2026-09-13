Saronnese

ORIGGIO – Cinque persone coinvolte, tre trasportate in ospedale in codice giallo e una grande mobilitazione di mezzi di soccorso. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre lungo la Varesina, la Sp 233, nel territorio di Origgio.

L’allarme è scattato poco dopo l’1,30. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare dagli accertamenti delle forze dell’ordine, l’incidente avrebbe coinvolto tre vetture di cui provenienti da direzioni opposte. Ci sarebbero inoltre accertamenti sull’eventuale allontanamento di uno dei veicoli dopo l’impatto. Cinque le persone complessivamente coinvolte: due donne di 20 e 30 anni e tre uomini, due di 26 e uno di 35 anni.

Imponente la macchina dei soccorsi attivata da Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Sulla Varesina sono arrivate tre ambulanze e due mezzi di soccorso avanzato. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri della Compagnia di Saronno.

Tre persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo: una all’ospedale Sant’Anna di Como, una all’ospedale di Circolo di Varese e una all’ospedale di Legnano. Gli interventi si sono protratti per diverse ore, con gli ultimi mezzi impegnati fino a dopo le 3,30.

Ai carabinieri il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le responsabilità. Restano quindi da verificare sia l’esatta successione degli impatti sia l’eventuale allontanamento di uno dei mezzi coinvolti.

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