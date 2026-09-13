Groane

COGLIATE – La Polizia locale di Coglia­te torna a contare quattro agenti in organico. A riportare il numero ai livelli precedenti è l’arrivo di Francesco Cirillo, 24 anni, originario di Borgotr­ecase, in provincia di Napoli, che ha preso servizio a metà agosto dopo essere stato selezionato attraverso la graduatoria di un Comune vicino. Il rafforzamento resta tuttavia parziale rispetto alle necessità del territorio: Coglia­te conta infatti circa 8.500 abitanti e, con quattro agenti, il rapporto rimane al di sotto del parametro indicato come ideale a livello nazionale e regionale, pari a un operatore ogni mille residenti. Anche confrontando la situazione con la media effettiva della Lombardia emerge una distanza significativa. Attualmente, infatti, nella regione si registra un agente ogni 1.211 abitanti.

Cirillo dovrà ora completare il percorso previsto per poter operare a pieno regime. Il 24enne sarà chiamato a frequentare il corso di formazione obbligatorio organizzato da Regione Lombardia, mentre ha già iniziato a familiarizzare con il territorio e con le attività del comando, affiancato dai colleghi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09