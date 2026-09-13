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SARONNO – Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute arriva a Saronno martedì 15 settembre, con una serie di attività gratuite pensate per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e sociosanitari del territorio. L’iniziativa è promossa in collaborazione con le Amministrazioni comunali aderenti e sotto la regia della Direzione Socio Sanitaria di Asst Valle Olona.

L’appuntamento è dalle 9.30 alle 12.30 nell’edificio X2 di via Amendola, dove i cittadini potranno accedere liberamente a controlli e consulenze dedicati a diversi aspetti della salute. Gli infermieri di famiglia e comunità saranno a disposizione per la rilevazione dei parametri vitali e per fornire consulenza. Sarà inoltre possibile effettuare una valutazione del rischio di cadute con il fisioterapista e una rilevazione del rischio nutrizionale accompagnata dalla consulenza del dietista.

Le attività sono rivolte a tutti i cittadini, sono gratuite e prevedono l’accesso libero, senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa rientra in un più ampio percorso territoriale che punta a raggiungere capillarmente la popolazione e a far conoscere i servizi disponibili nelle Case di Comunità e nel Distretto, con lo slogan “32 Comuni, un solo obiettivo: Valle Olona per la tua salute”.

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