Cronaca

SARONNO – Ancora un intervento dei soccorritori per un’intossicazione etilica in città, dopo i numerosi episodi analoghi registrati nelle ultime settimane a Saronno. L’allarme è scattato ieri alle 17.30 in piazza San Francesco, dove è stato richiesto l’intervento per un uomo di 44 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa e sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno. Dopo le prime cure, le condizioni del 44enne sono apparse meno preoccupanti rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.

L’uomo è stato quindi trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno, per gli accertamenti del caso.

Quello di piazza San Francesco è soltanto l’ultimo di una serie di interventi per abuso di alcol che si sono verificati recentemente in città, in alcuni casi con più richieste di soccorso concentrate nell’arco della stessa giornata. Una successione di episodi che continua dunque a richiedere l’intervento dei mezzi sanitari e, in diverse occasioni, anche delle forze dell’ordine.

13092026