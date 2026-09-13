SARONNO – Scarti alimentari persi da un camion in transito sull’A9 e traffico in difficoltà nella tarda mattinata di sabato 12 settembre. La presenza del materiale sulla carreggiata ha reso necessario l’intervento della polizia stradale e ha provocato code e la chiusura temporanea dell’ingresso autostradale di Uboldo in direzione Lainate.

L’episodio si è verificato lungo l’A9, nel tratto tra Saronno e il bivio con l’A8 Milano-Varese. Da un camion sono caduti sulla carreggiata scarti alimentari, che si sono sparsi sull’asfalto creando una situazione di pericolo per i mezzi in transito.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per mettere in sicurezza il tratto, gestire la circolazione e consentire le operazioni di rimozione del materiale e pulizia della carreggiata.

Le conseguenze sulla viabilità sono state immediate. Alle 11,50 risultavano 2 chilometri di coda tra Saronno e il bivio A9/A8 Milano-Varese, in direzione Lainate, con un aumento dei tempi di percorrenza di circa 11 minuti.

Pochi minuti dopo, alle 11,57, è stata segnalata anche la chiusura dell’entrata di Uboldo verso Lainate. Agli automobilisti è stato consigliato di utilizzare l’ingresso di Origgio. Per chi proveniva da Como-Saronno è stata invece indicata l’uscita dall’autostrada, mentre per proseguire verso Lainate è stato consigliato lo svincolo di Lainate-Arese sulla A8 Milano-Varese.

Le operazioni sono proseguite per liberare completamente la carreggiata dagli scarti e permettere il ripristino della normale circolazione.

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