Cronaca

SARONNO – Una discussione per questioni di cuore sarebbe all’origine della rissa scoppiata ieri sera, sabato 12 settembre, poco prima delle 23 in via Colombo. È quanto emerge dalle prime testimonianze raccolte sul posto.

La discussione, inizialmente verbale, è rapidamente degenerata. I protagonisti sono arrivati alle mani, richiamando l’attenzione dei residenti, preoccupati dalle urla e da quanto stava accadendo in strada.

Sono stati proprio gli abitanti della zona a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. In via Colombo sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, che hanno riportato la situazione alla calma e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto e le responsabilità.

Non risultano feriti e non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

L’episodio ha però suscitato forte preoccupazione tra i residenti, che segnalano quello di sabato sera come l’ennesimo episodio di violenza nel quartiere. Un nuovo intervento delle forze dell’ordine che riporta quindi al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nella zona.

Ieri un altra lite in via Maestri del lavoro era finita a bottigliate

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09