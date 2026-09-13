Softball

FORLÌ – Si ferma alla “bella” la corsa dell’Mkf Saronno verso la finale scudetto. Nella decisiva gara 5 della semifinale playoff di Serie A1, disputata questa mattina a Forlì, l’Italposa si è imposta 4-0, conquistando l’accesso alle Italian Softball Series. Grande protagonista Ilaria Cacciamani, praticamente intoccabile in pedana con una sola valida concessa e 12 strikeout.

La serie arrivava alla sfida decisiva dopo le due partite di sabato. In gara 3 Forlì aveva vinto 6-2, ribaltando l’iniziale 0-2 del Saronno, a segno con il fuoricampo di Neely Peterson e con Alessandra Rotondo, spinta a casa dalla volata di sacrificio di Barbora Saviola. Le romagnole avevano poi costruito la rimonta soprattutto nella quinta ripresa.

Immediata la reazione dell’Mkf in gara 4, vinta 6-4. Saronno era partito fortissimo: punto di Rotondo sulla volata di sacrificio di Saviola e fuoricampo da due punti di Sara De Luca già nel primo inning, quindi nella seconda ripresa il doppio di Giulia Koutsoyanopulos e l’home run di Saviola per lo 0-5. Forlì aveva provato a rientrare, anche grazie a due fuoricampo di Laura Vigna e a quello di Marta Gasparotto, ma le nerazzurre avevano resistito portando la serie sul 2-2.

Questa mattina, invece, Forlì ha preso subito il comando di gara 5. Con un eliminato, Vigna ha raggiunto la seconda base approfittando di un errore difensivo e il successivo singolo di Gasparotto contro Avery l’ha portata a casa per l’1-0.

Saronno ha faticato per tutta la partita contro una Cacciamani in grande giornata. Forlì non ha sfruttato una situazione di basi piene nel terzo inning, ma ha chiuso virtualmente i conti nella quinta ripresa. Vigna, colpita da un lancio, ha successivamente segnato il 2-0 dopo la valida al centro di Gasparotto e un errore della difesa saronnese. Un’altra indecisione difensiva sulla battuta di Lacatena ha prodotto il 3-0, mentre il singolo di Veronica Onofri ha fissato il punteggio sul 4-0.

L’unica valida concessa da Cacciamani è stata quella di Koutsoyanopulos nella quarta ripresa. La lanciatrice forlivese ha poi chiuso con sei eliminazioni consecutive, completando una prestazione da 12 strikeout che ha consegnato all’Italposa la seconda finale scudetto consecutiva e la terza nelle ultime quattro stagioni.

Per l’MKF Saronno resta l’amarezza per l’eliminazione al termine di una semifinale estremamente combattuta, arrivata sino alla quinta e decisiva partita.

La finale sarà dunque nuovamente Italposa Forlì-Quick Mill Bollate. Le milanesi avevano già conquistato sabato la qualificazione superando due volte Mia Office Pianoro, 7-0 e 4-0, e chiudendo la propria semifinale senza bisogno della “bella”. Sarà la rivincita della finale scudetto della passata stagione e l’ennesimo confronto del 2026 con un trofeo in palio: Forlì ha vinto la finalissima di Premier Cup, Bollate quella di Coppa Italia. Le Italian Softball Series prenderanno il via sabato 19 settembre, con diretta sui canali Rai.

(foto Fibs: Ilaria Cacciamani)

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