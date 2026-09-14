Basket

SARONNO – È la formazione Dr1 della Robur Basket Saronno ad aggiudicarsi l’edizione 2026 del Memorial Mariotti, torneo di preparazione alla nuova stagione organizzato nel fine settimana dalla società saronnese al PalaRonchi di via Colombo. La Robur ha conquistato il trofeo al termine di una finale combattutissima contro Agrate, vinta dai padroni di casa per 64-62. Soltanto due punti hanno dunque separato le due formazioni al termine dell’incontro che ha assegnato il primo posto. Saronno era arrivata alla finale dopo una convincente prova nella semifinale contro Cmb Rho. I roburini si erano imposti 71-49, partendo fortissimo con un primo quarto chiuso sul 22-6. Rho aveva provato a recuperare terreno nei due periodi centrali, prima del definitivo allungo saronnese nell’ultima frazione, vinta 21-7.

Nell’altra semifinale Agrate aveva invece superato Binzago 65-46. Dopo tre quarti relativamente equilibrati, Agrate aveva preso definitivamente il largo nell’ultimo periodo, chiuso con un parziale di 18-6.

La Robur Saronno ha schierato Cova, Ferioli, Maioli, Bacuzzi, Hassan, Sarr, Ballarate, Rota, Restelli, Pasquariello, Pagani e Acconito, agli ordini dell’allenatore Rota. Miglior realizzatore saronnese contro Rho era stato Cova con 20 punti, seguito da Pagani con 11 e Ballarate con 10.

Il successo per 64-62 su Agrate ha quindi completato nel migliore dei modi il fine settimana del Memorial Mariotti per la Robur, davanti al pubblico di casa del PalaRonchi di via Colombo.

14092026