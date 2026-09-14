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BRIANZA – Anche quest’anno il gruppo Brianza Rete Comune aderisce al Brianza Pride. “La periferia di nessunx” è il tema scelto per l’edizione 2026 del Pride che partirà da Cologno Monzese e arriverà a Brugherio sabato 12 settembre.

“Saremo accanto a cittadini, famiglie, associazioni, movimenti, lungo questo percorso particolare che unirà i territori della Città Metropolitana e della nostra Provincia, per rivendicare diritti e libertà per ogni persona, perché non siamo periferia di nessuno” fa sapere Vincenzo Di Paolo, cogliatese e capogruppo del centrosinistra in via Grigna.

Il gruppo consiliare del centrosinistra brianzolo ha condiviso il messaggio degli organizzatori del Pride: “Esistono periferie geografiche, sociali e politiche. Ma esistono anche periferie costruite ogni giorno dall’indifferenza e dalla discriminazione. Corpi, identità e storie vengono lasciati ai margini, come se alcune vite meritassero meno ascolto, meno spazio, meno diritti. La periferia non è un luogo: è ciò che il potere crea quando decide che alcune persone possono aspettare. Anche in provincia esistono comunità, desideri, relazioni, attivismo e bisogno di diritti. Il percorso del Brianza Pride 2026 è una rivendicazione politica.”

Il Pride si svolgerà nel pomeriggio di sabato 12 settembre e partirà alle 16 dalla stazione di Cologno Monzese (M2 Cologno centro) per giungere a Brugherio presso il Parco Increa.