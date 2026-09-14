Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Caronno Pertusella, dove un operaio di 47 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un ponteggio. L’incidente si è verificato in via Tevere e ha richiesto un consistente intervento dei mezzi di soccorso.

L’allarme è scattato attorno alle 12.30. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, il lavoratore è caduto da un’altezza di circa due metri. Immediata la richiesta di intervento e, considerata la dinamica dell’accaduto, oltre all’ambulanza è stato mobilitato anche l’elisoccorso.

In via Tevere sono arrivati anche i vigili del fuoco con un’autopompa. Gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni necessarie per raggiungere, assistere e mettere in sicurezza il 47enne dopo la caduta. Una volta prestate le prime cure sul posto e valutate le sue condizioni, l’operaio è stato trasferito in ospedale in codice giallo, dunque con un quadro di media gravità. Il bilancio dell’incidente resta quindi quello di un lavoratore di 47 anni ferito e trasportato in ospedale dopo l’intervento congiunto dei soccorritori e dei vigili del fuoco.

15092026