CARONNO PERTUSELLA – “Intervenite, la situazione non può trascinarsi ancora”. Il sindaco Marco Giudici torna rivolgersi a Fnm e rilancia con forza la richiesta di sistemare la stazione ferroviaria di Caronno Pertusella. Lo fa dopo l’ennesima pioggia che ha trasformato l’ingresso in una grande pozza d’acqua e, soprattutto, dopo dieci mesi dalla prima segnalazione senza che i problemi indicati dal Comune siano stati risolti.

Una nuova lettera, datata 12 settembre, è stata inviata al dirigente del servizio manutenzione. Il punto centrale è proprio il tempo trascorso: Giudici ricorda di avere scritto già nel novembre 2025 per segnalare il degrado e chiedere un intervento. La risposta, spiega, era stata “tempestiva e rassicurante”. Ma oggi, sostiene il primo cittadino, la situazione è rimasta sostanzialmente invariata e sul fronte delle infiltrazioni è addirittura peggiorata.

Una porta dell’ingresso è ancora guasta e sbarrata, la seconda rimane sempre aperta e presenta anche un vetro rotto. A questo si aggiunge l’acqua: quando piove si forma una pozza che arriva all’entrata e riempie l’intero ingresso, come mostra la fotografia scattata nella stazione.

“Vi chiedo nuovamente di intervenire urgentemente eseguendo le riparazioni necessarie, che si stanno procrastinando da troppo tempo” scrive Giudici. E chiude con un passaggio netto: “Non è solo una questione di decoro ma anche di sicurezza” .

È quindi un secondo appello quello che parte dal Comune verso Fnm: non una nuova segnalazione, ma il sollecito a dare seguito a una richiesta aperta ormai da dieci mesi. Al centro ci sono le condizioni di uno degli accessi più utilizzati quotidianamente dai pendolari caronnesi e la richiesta di ripristinarlo senza ulteriori rinvii.

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