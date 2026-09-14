Saronnese

CISLAGO – Sarà la festa dell’oratorio Sacro Cuore, in programma dal 18 al 20 settembre, a fare da cornice al benvenuto della comunità di Cislago al nuovo parroco don Massimo Gaio, chiamato a succedere a don Maurizio Restelli dopo sedici anni di ministero in paese.

Il momento centrale è previsto domenica 20 settembre, con la messa delle 11 e, a seguire, il pranzo comunitario di benvenuto al nuovo sacerdote. Per partecipare al pranzo è necessaria la prenotazione entro il 17 settembre, rivolgendosi alla segreteria dell’oratorio, aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18, oppure alla segreteria parrocchiale, negli stessi giorni dalle 9 alle 10.30.

La festa dell’oratorio proporrà inoltre tre giorni di appuntamenti per tutte le età, con cucina, giochi e gonfiabili, cinema sotto le stelle, “La Corrida”, torneo di beach volley, spettacolo di burattini e musica dal vivo con le Anime Band. Un fine settimana di festa che quest’anno avrà dunque un significato particolare, segnando l’inizio del ministero di don Massimo Gaio nella comunità cislaghese.

(foto: al centro don Gaio)

14092026