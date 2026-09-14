Città

SARONNO – “È un buio totale da mesi”. Beppe Gorla, proprietario dell’area ex Isotta Fraschini e attuatore del progetto, non nasconde le preoccupazioni per la situazione della rigenerazione dell’area. Lo ha fatto nell’intervista realizzata da Massimo Tallarini per Radio Orizzonti, nella quale ha ripercorso gli ultimi anni del progetto soffermandosi sui ritardi, sul ruolo del Comune e della maggioranza, sull’attesa di risposte da Regione Lombardia e soprattutto sull’incertezza rispetto a osservazioni e controdeduzioni.

Tra i tanti temi trattati il punto più netto arriva parlando proprio dell’attuale fase amministrativa. Gorla sostiene di non conoscere ancora quali modifiche potranno essere apportate al progetto. Gorla parte da un’osservazione: in sette anni sull’ex Isotta non è stato costruito nulla, mentre nel resto di Saronno diversi interventi hanno ottenuto il via libera e la città si è trasformata. “Quando noi siamo partiti, la torre parco non era costruita. Al Matteotti non c’era nessuna idea di recuperare l’area legata alla Ginori. Basta guardare gli sventramenti e le ricostruzioni. È pieno di iniziative. Una delle domande che ci si può porre è: va bene, noi non siamo riusciti a mettere un mattone sopra l’altro negli ultimi sette anni. Però nel frattempo la città si è molto evoluta, le volumetrie sono molto aumentate, i permessi sono stati dati. Recentemente sono state date delle approvazioni che riguardano il centro e che evidentemente qualcuno ha ritenuto idonee in tempi molto stretti. Noi abbiamo sempre trovato qualcuno o qualcosa che richiedeva un approfondimento, un’integrazione”.

Il nodo delle osservazioni

Uno dei passaggi centrali riguarda l’iter successivo all’adozione. Gorla ricorda che i documenti per le osservazioni sono stati pubblicati con un mese di ritardo. Ma soprattutto sottolinea di non conoscere ancora gli elementi di osservazioni e relative controdeduzioni. “Lei sa quali osservazioni sono state presentate? Quali sono le controdeduzioni? Di che progetto stiamo parlando? Io, che sono l’attuatore, non lo so. E siamo a settembre e nessuno sa di quali osservazioni parliamo, di quali controdeduzioni, che impatti hanno sul progetto”. Un’incertezza che per Gorla ha conseguenze concrete, perché eventuali modifiche possono incidere anche sui costi e sulla sostenibilità dell’intervento. “Ci sono elementi che riguardano i costi, la sostenibilità economica. Oggi io scommetto che nessun assessore conosce le osservazioni e controdeduzioni, quindi neppure in maggioranza se non sono discusse”.

Comune e maggioranza

È proprio alla politica che Gorla chiede ora di prendere in mano la situazione. Per il proprietario dell’ex Isotta la discussione non può restare confinata negli uffici, ma deve coinvolgere Amministrazione, maggioranza e consiglio comunale. “Penso che l’Amministrazione e quindi la maggioranza in prima battuta abbia il dovere, forse anche la curiosità, di affrontare questi temi, di conoscerli e che non siano solo degli argomenti tecnici che ancora non sono usciti dagli uffici. Misteriosamente. E che quindi in qualche modo questa discussione su osservazioni e controdeduzioni esca. È un tema procedurale”. Gorla racconta di avere chiesto già durante l’estate di poter conoscere le osservazioni per valutarne gli effetti: “A luglio abbiamo detto: dateci almeno un’evidenza di quelle che sono, perché questo ci permette di capire gli impatti e studiarli prima. L’Amministrazione ha detto no”. Da qui le perplessità: “Quali osservazioni diventano legge? E quindi il progetto è ancora vivo oppure no, sostenibile oppure no, io ne sono fuori. Oggi non so di che progetto stiamo parlando”.

L’attesa per Regione Lombardia

Un secondo fronte aperto è quello regionale. Gorla spiega che la documentazione è stata trasmessa a Regione Lombardia e che, secondo quanto riferisce, è stata considerata completa e coerente. “Noi abbiamo presentato giustamente il progetto alla Regione che ha ricevuto tutta la documentazione, l’ha esaminata, ci ha confermato che la documentazione era completa e coerente e ha chiesto un’opinione agli enti preposti”. Anche da Milano, però, Gorla attende ancora un passaggio decisivo. “Io non ho alcuna risposta. Quindi non so cosa e quali enti abbiano fatto delle osservazioni al progetto. Tra questi anche il Comune, evidentemente. E ci aspettiamo che la Regione esca con un documento che di fatto dica: il progetto per noi è fatto, oppure chieda delle integrazioni”. E riassume: “Noi oggi siamo da una parte ciechi su quale sia il progetto di cui si sta parlando, perché osservazioni e controdeduzioni non ne sappiamo niente, e dall’altra siamo in attesa che la Regione prenda una posizione per poter lavorare laddove chiedano delle integrazioni. Siamo pronti a farle”.

“Non si deve buttare il bambino con l’acqua sporca”

Dopo sette anni senza l’avvio del cantiere, Tallarini chiede infine a Gorla perché continui a portare avanti il progetto. La risposta torna alla visione con cui la proprietà aveva immaginato la trasformazione dell’ex Isotta. “Non si deve buttare il bambino con l’acqua sporca. Il progetto, a mio avviso, porta dei valori ma anche un modello di progettazione e di visione della città che sarebbe significativo salvare”.

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