Saronnese

GERENZANO – Un augurio agli studenti che tornano sui banchi, con un pensiero particolare per i bambini che varcheranno per la prima volta la porta della scuola primaria. In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, la sindaca Stefania Castagnoli e l’assessore all’Istruzione Dario Borghi hanno scelto di rivolgersi direttamente agli alunni, alle famiglie e a tutto il personale scolastico.

Al centro del messaggio il valore della scuola non soltanto come luogo di apprendimento, ma come “grande palestra di vita”, dove imparare a stare insieme, confrontarsi e diventare cittadini consapevoli. L’Amministrazione comunale ribadisce inoltre l’impegno per garantire ambienti scolastici accoglienti, sicuri e adeguati.

Ecco il testo integrale del messaggio della sindaca Stefania Castagnoli e dell’assessore Dario Borghi.

“Care bambine e cari bambini, care ragazze e cari ragazzi,

gentili Dirigente, insegnanti, personale scolastico e famiglie,

in questi giorni si riaprono le porte delle nostre scuole e, con esse, si apre un nuovo anno fatto di incontri, scoperte, emozioni e nuove possibilità.

Un pensiero speciale va ai bambini e alle bambine che entreranno per la prima volta nella scuola primaria. Per loro sarà un giorno che custodiranno nel cuore per sempre.

Ma il nostro augurio va a tutti gli studenti, dai più piccoli ai più grandi. La scuola è una grande palestra di vita. È qui che si impara a stare insieme, ad ascoltare, a rispettare chi è diverso da noi, a confrontarsi, a sbagliare e a riprovare. È qui che si comincia, giorno dopo giorno, a diventare cittadini consapevoli.

Vogliamo lasciarvi con una frase di Nelson Mandela: «L’istruzione è l’arma più potente che si può usare per cambiare il mondo».

Usatela, questa straordinaria opportunità.

Un grazie sincero alla Dirigente, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico, che ogni giorno mettono competenza, pazienza e passione al servizio dei nostri ragazzi.

E un pensiero va alle famiglie, chiamate insieme alla scuola a svolgere il compito più importante: accompagnare i nostri bambini e ragazzi nella crescita, con presenza, fiducia e collaborazione.

Come Amministrazione Comunale continueremo a lavorare perché i nostri ragazzi possano vivere in ambienti accoglienti, sicuri e adeguati e perché scuola, famiglie e istituzioni possano camminare insieme: la scuola è una parte fondamentale della nostra comunità.

A tutti voi, dunque, il nostro augurio più affettuoso: che sia un anno pieno di curiosità, amicizie, soddisfazioni e conquiste.

Buon anno scolastico a tutti!”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09