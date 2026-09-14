I più letti di ieri: scarti alimentari sull’A9, violenta lite e successo della Notte Bianca
14 Settembre 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 13 settembre, l’incidente sull’A9 con scarti alimentari finiti sulla carreggiata e la violenta lite in via Colombo. Grande interesse anche per il bilancio della Notte Bianca di Saronno e per il dibattito sul progetto del data center di Cesate.
Scarti alimentari caduti da un camion hanno creato disagi sull’A9, con due chilometri di coda e la temporanea chiusura dell’ingresso di Uboldo in direzione Lainate. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per mettere in sicurezza e ripulire la carreggiata.
Saronno, scarti alimentari cadono da un camion in autostrada: chiuso l’ingresso di Uboldo e code sull’A9
Una violenta lite, che secondo le prime testimonianze sarebbe nata per questioni di cuore, è scoppiata poco prima delle 23 in via Colombo. Due pattuglie dei carabinieri sono intervenute riportando la calma: non risultano feriti.
Saronno, violenta lite in via Colombo poco prima delle 23: arrivano due pattuglie dei carabinieri
La Notte Bianca di Saronno ha richiamato molte persone in centro, soprattutto famiglie e residenti, con bar e ristoranti tra i protagonisti della serata. Apprezzati il dress code bianco, le animazioni itineranti e il gran finale di mezzanotte.
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Il progetto del data center previsto a Cesate fa discutere anche a Caronno Pertusella. Il sindaco Marco Giudici chiede un tavolo sovracomunale per valutare in modo coordinato l’impatto delle trasformazioni previste sul territorio, sul paesaggio e sull’ambiente.
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