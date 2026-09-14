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SARONNO – Le notizie che servono, quelle che fanno discutere e quelle che è utile conoscere. Tutte raccolte in una sintesi della giornata che arriva direttamente sul telefono. È il canale WhatsApp de ilSaronno, pensato per chi vuole restare aggiornato senza dover continuamente controllare il sito o scorrere i social.

Ogni giorno sul canale trovano spazio le notizie più importanti di Saronno e del comprensorio: dalla cronaca alla viabilità, dalla politica agli eventi, passando per scuole, cantieri, trasporti, sport, curiosità e appuntamenti da non perdere.

L’idea è semplice: offrire ai lettori un piccolo “bigino” della giornata. Poche righe per capire subito cosa è successo, accompagnate dai link per approfondire soltanto le notizie che interessano. Un modo rapido per recuperare quello che ci si è persi durante una giornata di lavoro o per controllare se ci sono novità importanti sul territorio.

Non mancano gli aggiornamenti sulle notizie che hanno un impatto immediato sulla vita quotidiana: incidenti e strade bloccate, problemi sulle linee ferroviarie, cambi alla viabilità, allerte, chiusure, servizi pubblici e comunicazioni utili. E naturalmente c’è spazio anche per quello che rende vivo il territorio: feste, spettacoli, iniziative delle associazioni, sport e storie dei saronnesi.

Iscriversi è gratuito e soprattutto non significa entrare nell’ennesimo gruppo WhatsApp: niente raffiche di messaggi degli altri utenti, niente chat da silenziare e nessun numero di telefono visibile agli altri iscritti. Basta seguire il canale per trovare gli aggiornamenti de ilSaronno direttamente dentro WhatsApp.

E per chi vuole un’informazione ancora più su misura ci sono anche i canali Telegram de ilSaronno. L’offerta va dal canale con tutte le notizie pubblicate sul sito in tempo reale a quello dedicato esclusivamente alle breaking news, fino ai canali dei singoli paesi e a quelli dedicati allo sport. Così ciascun lettore può scegliere quanto e soprattutto cosa seguire.

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