Limbiate

LIMBIATE – Un albero piantato nel giardino della scuola e una targa per mantenere vivo il ricordo di Ryan Barreca, alunno della primaria “C. Collodi” prematuramente scomparso lo scorso luglio a causa di una grave patologia oncologica.

La cerimonia commemorativa si è svolta venerdì 11 settembre nel giardino della scuola, alla presenza della famiglia, dei compagni, degli insegnanti e del personale scolastico. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’insegnante referente Calogero Manta, conosciuto da tutti come “maestro Lillo”, e realizzata con il sostegno della comunità scolastica e di alcuni benefattori. Al centro del momento di raccoglimento l’albero piantato in memoria di Ryan, scelto come simbolo di continuità e del legame con il bambino. I suoi compagni hanno partecipato alla cerimonia sistemando alcune pietre decorative bianche alla base della pianta.

Accanto all’albero è stata collocata una targa commemorativa, decorata con l’immagine di soffioni che volano verso il cielo e la scritta “Barreca Ryan… presente!”. È stato inoltre sistemato un piccolo cavalletto con una fotografia del bambino. Nel ricordo della scuola, Ryan era un bambino solare e sorridente, desideroso di partecipare alla vita della classe e capace di lasciare un segno profondo tra compagni e insegnanti.

Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco di Limbiate Antonio Romeo, portando la vicinanza dell’Amministrazione comunale e della comunità alla famiglia di Ryan e alla sua scuola.

14092026