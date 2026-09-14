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SARONNO – Lunedì 14 settembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da bel tempo, con sole per gran parte della giornata e assenza di piogge.

Le condizioni resteranno stabili nel corso delle ore, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature ancora elevate. La massima prevista a Saronno raggiungerà i 28°C, mentre la minima sarà di 18°C. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da Ovest-Nordovest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali. Non sono presenti allerte meteo.

Anche nel resto della Lombardia l’alta pressione garantirà condizioni prevalentemente stabili e soleggiate. Sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle zone pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali e sulle Alpi Retiche sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle Orobie la nuvolosità potrà invece aumentare dal pomeriggio, mentre sulle Prealpi orientali saranno possibili alcuni addensamenti in serata. I venti regionali saranno generalmente molto deboli, inizialmente nord-orientali e successivamente in rotazione dai quadranti sud-occidentali. Nel complesso, quindi, la Lombardia sarà interessata da condizioni simili a quelle previste a Saronno, con qualche nube in più soltanto sui settori montuosi orientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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