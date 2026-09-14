Lombardia

VARESE – Lunedì 21 settembre, alle 10, si terrà nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria, in via Ravasi 2 a Varese, il convegno dal titolo “Universalismo e sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale”. L’evento, promosso dalla Fondazione per la Sussidiarietà in occasione della presentazione del Rapporto «Sussidiarietà e… salute» 2025/2026, si svolgerà ad ingresso libero previa registrazione online.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali portati da Maria Pierro, rettrice dell’università dell’Insubria, Davide Galimberti, Sindaco di Varese, e Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese. Successivamente, la presentazione dei contenuti del Rapporto entrerà nel vivo grazie agli interventi di Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, e Michele Castelli, Professore associato di Scienza politica all’Università degli studi di Milano Bicocca.

Il dibattito proseguirà poi con i contributi e le riflessioni di esponenti del mondo politico, accademico e sanitario: prenderanno la parola Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, Maria Chiara Gadda, deputata e componente dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà, e Camilla Callegari, professoressa di Psichiatria e direttrice della scuola di specializzazione in Psichiatria all’Università dell’Insubria. Interverranno inoltre Carlo Nicora, direttore generale della Fondazione Molina di Varese, Francesca Rovera, professoressa di Chirurgia generale e presidentessa della scuola di Medicina dell’Università dell’Insubria, e Sergio Segato, Direttore del Dipartimento malattie apparato digerente, nutrizione e metabolismo dell’Asst dei Sette Laghi.

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