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SARONNO – “Ogni nuovo anno scolastico dovrebbe iniziare anche con una promessa: provare a guardare davvero chi abbiamo accanto”. È il messaggio che l’assessore alla Cultura e alle Politiche educative Maria Cornelia Proserpio rivolge agli studenti, agli insegnanti, alle famiglie e al personale scolastico in occasione dell’avvio del nuovo anno.

Al centro del suo saluto ci sono l’empatia, l’attenzione alle fragilità e la necessità di una scuola capace di abbattere le barriere e di fare in modo che nessuno si senta invisibile.

Ecco il testo integrale del messaggio dell’assessore Proserpio.

“La scuola ricomincia. Si aprono i cancelli, si riempiono le aule e tornano le domande, le emozioni, le amicizie. Ma ogni nuovo anno scolastico dovrebbe iniziare anche con una promessa: provare a guardare davvero chi abbiamo accanto.

Perché non tutti entrano in classe con lo stesso entusiasmo. C’è chi è impaziente di ritrovare gli amici e chi ha paura di sentirsi solo. Chi apprende velocemente e chi ha bisogno di più tempo. Chi riesce a raccontarsi e chi nasconde le proprie difficoltà dietro un silenzio.

L’empatia comincia proprio qui: nel fermarsi, nell’ascoltare senza giudicare, nel comprendere che ogni persona porta con sé una storia che non sempre possiamo vedere.

Oggi più che mai abbiamo bisogno di abbattere barriere, che siano fisiche, linguistiche o culturali per poterci comprendere come persone senza altri aggettivi.

Uno dei compiti dell’educazione è proprio questo. Un compito che attraversa tutte gli ordini e gradi di scuola e tutte le materie dalle umanistiche e quelle scientifiche, che non si può separare dal concetto di scuola.

Auguro quindi agli studenti di incontrare adulti capaci di riconoscere non soltanto i loro risultati, ma anche le loro emozioni. Agli insegnanti, alle famiglie e a tutto il personale scolastico auguro di continuare a costruire una scuola nella quale nessuno debba sentirsi invisibile.

Che sia un anno di conoscenza, certamente, ma soprattutto di attenzione, rispetto e gentilezza. Perché educare significa anche insegnare a mettersi nei panni degli altri.

Buon anno scolastico a tutta la nostra comunità”.

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