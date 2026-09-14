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SARONNO – Torna la Strasaronno, appuntamento dedicato agli amanti della corsa e a chi vuole trascorrere una giornata all’insegna dello sport, del benessere e della solidarietà. La manifestazione si svolgerà domenica 27 settembre al Villaggio Cls di via Volpi 10, sede della onlus organizzatrice, e proporrà due percorsi tra strade cittadine e Parco del Lura.

I partecipanti potranno scegliere tra la Family Run di 5 chilometri, da percorrere a passo libero e pensata per tutti, e la 10 chilometri cronometrata non competitiva. La partenza della prova sui 10 chilometri è fissata alle 9.45, mentre alle 10 partirà la 5 chilometri. Per partecipare è possibile iscriversi online attraverso il sito www.strasaronno.it fino alle 12 del 24 settembre. Sono previste anche alcune giornate di iscrizione in presenza in Piazza Libertà a Saronno: i gazebo saranno allestiti il 6, 19, 20 e 26 settembre.

Ci sarà infine un’ultima possibilità di iscrizione direttamente al Villaggio Cls nella mattinata della manifestazione, il 27 settembre dalle 7.30 alle 9.30, salvo il raggiungimento anticipato del numero massimo previsto. I costi variano in base alla prova scelta. La 10 chilometri cronometrata ha un costo di 14 euro per chi si iscrive entro il 24 settembre; dal 25 al 27 settembre la quota sale a 20 euro. Per la Family Run di 5 chilometri, invece, la quota di partecipazione è di 8 euro.

L’organizzazione invita comunque a non attendere gli ultimi giorni: la manifestazione prevede infatti un numero massimo di partecipanti e, una volta raggiunto il limite, non saranno accettate ulteriori adesioni. Qualora il limite venisse raggiunto già sabato 26 settembre, non sarà quindi possibile iscriversi neppure nella mattinata del 27 settembre.

Per tutti i partecipanti è previsto il pacco gara con gadget, comprensivo di una T-shirt tecnica. La giornata al Villaggio CLS inizierà alle 7.30 e sarà accompagnata da diversi servizi: dalle 8 alle 12 sarà aperto il bar caffetteria, mentre dalle 9 alle 9.30 è in programma una sessione di stretching e warm up a tempo di musica. Dalle 9 alle 12 saranno inoltre disponibili gratuitamente i servizi dello stand Bianalisi-Meditel, tra riscaldamento pre-gara, trattamenti fisioterapici e misurazione della pressione prima e dopo la corsa.

Dopo le partenze, la manifestazione proseguirà con l’intrattenimento musicale affidato a un DJ dalle 11.30 alle 14 e con l’apertura dello stand gastronomico alle 12.

(foto archivio)

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