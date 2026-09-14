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VENEGONO SUPERIORE – Nessun allungamento della pista, ma lavori destinati all’adeguamento delle condizioni di sicurezza dell’aeroporto. È quanto sostiene la lista civica Con Senso Civico, intervenuta per fare chiarezza sugli interventi in corso nell’area aeroportuale di Venegono dopo le voci circolate nelle ultime settimane. La lista civica richiama innanzitutto i dati che indica come verificabili attraverso Enac ed Enav. L’aeroporto di Varese-Venegono ha assunto lo status di aeroporto civile nell’estate 2023 ed è aperto al traffico civile non commerciale, dunque non ai voli di linea. L’attività è autorizzata e coordinata dall’Aeroclub Varese e da Leonardo. La pista misura 1.422 metri di lunghezza e 40 di larghezza.

Al centro dei lavori c’è la realizzazione, da parte di Leonardo per conto di Enac, di una zona di “over-run”, ovvero uno spazio di sicurezza a fine pista. Secondo Con Senso Civico, l’intervento è necessario per adeguare l’infrastruttura alle più recenti norme di sicurezza e mantenerla operativa.

«Si tratta di un adeguamento di sicurezza, non di un allungamento della pista», ribadisce la lista civica, che entra anche nel dettaglio delle opere previste. L’antenna Ils, la struttura reticolare arancione attualmente presente, sarà spostata nel prato oltre via De Gasperi. Nell’area oggi occupata dall’antenna tornerà invece la rete di arresto destinata agli aerei che dovessero superare la pista durante l’atterraggio, dispositivo che era già presente in passato.

È inoltre prevista la realizzazione di un raccordo asfaltato tra la pista e via De Gasperi, con lo scopo di evitare che un velivolo eventualmente uscito dalla pista possa affondare nel terreno. Al termine dei lavori l’area verde sarà ripristinata, pur rimanendo recintata per ragioni di sicurezza. La lista civica sottolinea dunque quello che considera l’elemento fondamentale per comprendere l’intervento: la pista manterrà gli attuali 1.422 metri e i lavori non ne modificheranno la lunghezza.

(foto: il Municipio di Venegono)

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