Varesotto

CASTELLANZA – Nuove chiusure notturne lungo l’autostrada A8 Milano-Varese per consentire i lavori di riqualificazione delle barriere antirumore. I provvedimenti interesseranno nei prossimi giorni gli svincoli di Castellanza e Gallarate, entrambi in direzione Milano.

Nelle notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, dalle 21 alle 5, sarà chiusa l’entrata di Castellanza verso Milano. Agli automobilisti viene consigliato di utilizzare in alternativa lo svincolo di Legnano.

Altre limitazioni sono previste nelle notti di sabato 19 e domenica 20 settembre, questa volta dalle 22 alle 5, quando sarà chiusa l’entrata di Gallarate in direzione Milano.

Per quest’ultima chiusura il percorso alternativo indicato passa dalla viabilità ordinaria: via Riva, via Cristoforo Colombo, quindi la statale 341 in direzione Busto Arsizio, la statale 33 e la statale 336. Da qui sarà possibile raggiungere lo svincolo di Busto Arsizio e rientrare sulla A8 in direzione Milano.

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(foto archivio)

15092026