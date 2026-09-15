Eventi

SARONNO – Mancano pochi giorni all’inizio del corso base di preparazione al Volontariato Socio Sanitario organizzato dall’Avulss di Saronno. Dal 19 settembre al 17 ottobre l’associazione propone un percorso gratuito rivolto a chi desidera avvicinarsi all’attività di volontariato e offrire il proprio tempo a persone in stato di sofferenza e difficoltà.

Avulss è un’associazione di volontariato di ispirazione cristiana, operante sul territorio di Saronno dal 1981. L’associazione offre un servizio di prossimità relazionale gratuito. I volontari Avulss fanno servizio all’ospedale cittadino, nelle Residenze Sanitarie per Anziani e a domicilio.

Il corso si svolgerà alla Casa di Marta, in via Petrarca 1 angolo via Piave, il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e il mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30.

Il corso è gratuito ed è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Segreteria della Federazione Avulss al numero 02 9601971 oppure scrivere all’indirizzo [email protected]. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.avulss.org.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09