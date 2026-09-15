Avulss Saronno, tra pochi giorni via al corso per diventare volontari
15 Settembre 2026
SARONNO – Mancano pochi giorni all’inizio del corso base di preparazione al Volontariato Socio Sanitario organizzato dall’Avulss di Saronno. Dal 19 settembre al 17 ottobre l’associazione propone un percorso gratuito rivolto a chi desidera avvicinarsi all’attività di volontariato e offrire il proprio tempo a persone in stato di sofferenza e difficoltà.
Avulss è un’associazione di volontariato di ispirazione cristiana, operante sul territorio di Saronno dal 1981. L’associazione offre un servizio di prossimità relazionale gratuito. I volontari Avulss fanno servizio all’ospedale cittadino, nelle Residenze Sanitarie per Anziani e a domicilio.
Il corso si svolgerà alla Casa di Marta, in via Petrarca 1 angolo via Piave, il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e il mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30.
Il corso è gratuito ed è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Segreteria della Federazione Avulss al numero 02 9601971 oppure scrivere all’indirizzo [email protected]. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.avulss.org.
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