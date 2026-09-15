Calcio

SOLARO – Una serata per ritrovarsi, presentare ufficialmente la prima squadra e soprattutto lanciare la nuova sfida dell’Universal Solaro. Lunedì sera i giallorossi, impegnati nel campionato di Promozione, si sono dati appuntamento a Lainate, negli spazi della pizzeria “La mia pizza” di largo Salvo d’Acquisto. È stato un primo momento di presentazione dedicato soprattutto a staff, tesserati e addetti ai lavori. Come ricordato dal presidente Mauro Lattuada, più avanti ci sarà infatti anche il tradizionale appuntamento pubblico che coinvolgerà l’intera società e tutte le formazioni del settore giovanile.

Al centro della serata c’è stata naturalmente la prima squadra. Presenti il direttore sportivo Luca Volpi, il riconfermato allenatore Simone Broccanello con il suo staff, tutti i giocatori e gli accompagnatori che affronteranno insieme la stagione 2026-2027.

Nel suo intervento Lattuada è tornato anche sulla scorsa annata, conclusa con un cammino importante. L’Universal era riuscito a vincere i playoff del proprio girone, proseguendo poi la corsa negli spareggi regionali sino a raggiungere la finalissima con l’Olginatese. Un percorso che aveva alimentato le speranze di compiere il salto di categoria, prima della delusione per il mancato ripescaggio.

Proprio da quanto fatto nella passata stagione il presidente ha voluto ripartire per spronare il gruppo: l’obiettivo è provarci ancora, cercando se possibile di fare ancora meglio. Un messaggio rivolto a giocatori e staff alla vigilia di una nuova stagione nella quale l’Universal vuole confermarsi fra le realtà protagoniste del campionato di Promozione.

Quella di Lainate è stata dunque la prima tappa della presentazione giallorossa. Prossimamente toccherà alla grande serata aperta al pubblico, quando accanto alla formazione maggiore sfileranno anche le numerose squadre del vivaio dell’Universal Solaro.

15092026