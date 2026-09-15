Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il nuovo anno scolastico è alle porte e a Caronno Pertusella si cercano adulti disponibili a dare una mano nel servizio Piedibus. L’appello, rilanciato dal Comune il 1° settembre, è rivolto a genitori, nonni e altre persone adulte del territorio che possano accompagnare i bambini nel tragitto tra casa e scuola, o nel percorso inverso, a partire da settembre.

L’obiettivo è rafforzare il gruppo di accompagnatori così da permettere a un numero maggiore di bambini di partecipare al servizio. L’impegno richiesto può essere anche limitato: chi aderirà potrà infatti indicare nel modulo esclusivamente i giorni e le fasce orarie in cui è disponibile.

Il Comune invita quindi chi ha qualche momento libero da mettere a disposizione della comunità a candidarsi come volontario. Il Piedibus rappresenta infatti una modalità alternativa per raggiungere la scuola, accompagnando i bambini a piedi in un percorso organizzato e condiviso.

Per dare la propria disponibilità è necessario compilare il modulo online predisposto dall’amministrazione. Le informazioni richieste riguardano i giorni e gli orari nei quali si può garantire la presenza. Il progetto rientra nelle attività seguite dall’Ufficio Istruzione, sussidiarietà, scuola, cultura e sport del Comune.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected]. La candidatura come accompagnatore può essere presentata attraverso il modulo online del Comune.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09