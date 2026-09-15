iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Una serata tra pop, rock, gospel e musica classica nella cornice del Castello di Monteruzzo. Sabato 19 settembre alle 21 è in programma il “JPC Live Concert”, appuntamento che inaugurerà la nuova stagione musicale della John Paul II Choir di Albizzate. Sul palco del castello di via Roma 29 si esibirà un grande coro polifonico composto da 60 elementi e articolato su quattro voci. Il repertorio spazierà dalle cover rock e pop contemporanee al gospel e alla musica classica, con arrangiamenti realizzati per la formazione corale.

Ad accompagnare le voci ci sarà una band di sei musicisti, con batteria, basso, tastiere, chitarra, sax e flauto. Il concerto sarà inoltre arricchito da giochi di luce, laser, geyser di fumo e altri effetti scenici. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Castiglione Olona e sarà a ingresso libero. In caso di pioggia il concerto verrà annullato.

La serata sarà preceduta dall’ultimo appuntamento dell’anno con “L’Aperitivo in terrazza”, ospitato sul belvedere del Castello di Monteruzzo.

(foto: un precedente evento al Castello di Monteruzzo)

15092026