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CESANO MADERNO – Un invito ad affrontare il nuovo anno scolastico con curiosità, ambizione e senza il timore di commettere errori. È il messaggio che il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca ha rivolto agli studenti in occasione del ritorno sui banchi.

Nel suo saluto il primo cittadino sottolinea come la scuola non sia soltanto interrogazioni, preoccupazioni e sveglie mattutine, ma soprattutto un luogo nel quale crescere, formarsi e acquisire gli strumenti necessari per diventare adulti. Un passaggio è dedicato anche alle trasformazioni tecnologiche e all’intelligenza artificiale. In un mondo nel quale le risposte sono sempre più facilmente a portata di clic, secondo Bocca diventa ancora più importante il ruolo della scuola nell’insegnare ai ragazzi a ragionare autonomamente e a sviluppare un proprio pensiero critico.

Il sindaco richiama inoltre il valore degli errori come parte del percorso di apprendimento, insieme al rispetto delle regole, degli insegnanti, degli spazi scolastici e soprattutto dei compagni. Nel messaggio trova spazio anche il lavoro svolto durante l’estate dall’Amministrazione comunale per rendere gli istituti cittadini più sicuri, confortevoli ed efficienti.

Bocca conclude ringraziando dirigenti, docenti, personale scolastico e famiglie per il loro impegno quotidiano al fianco degli studenti.

Di seguito il testo integrale del messaggio del sindaco Gianpiero Bocca: