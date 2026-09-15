Cesano Maderno, il sindaco agli studenti: “Siate ambiziosi, curiosi e audaci. Non abbiate paura di sbagliare”
15 Settembre 2026
CESANO MADERNO – Un invito ad affrontare il nuovo anno scolastico con curiosità, ambizione e senza il timore di commettere errori. È il messaggio che il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca ha rivolto agli studenti in occasione del ritorno sui banchi.
Nel suo saluto il primo cittadino sottolinea come la scuola non sia soltanto interrogazioni, preoccupazioni e sveglie mattutine, ma soprattutto un luogo nel quale crescere, formarsi e acquisire gli strumenti necessari per diventare adulti. Un passaggio è dedicato anche alle trasformazioni tecnologiche e all’intelligenza artificiale. In un mondo nel quale le risposte sono sempre più facilmente a portata di clic, secondo Bocca diventa ancora più importante il ruolo della scuola nell’insegnare ai ragazzi a ragionare autonomamente e a sviluppare un proprio pensiero critico.
Il sindaco richiama inoltre il valore degli errori come parte del percorso di apprendimento, insieme al rispetto delle regole, degli insegnanti, degli spazi scolastici e soprattutto dei compagni. Nel messaggio trova spazio anche il lavoro svolto durante l’estate dall’Amministrazione comunale per rendere gli istituti cittadini più sicuri, confortevoli ed efficienti.
Bocca conclude ringraziando dirigenti, docenti, personale scolastico e famiglie per il loro impegno quotidiano al fianco degli studenti.
Di seguito il testo integrale del messaggio del sindaco Gianpiero Bocca:
Care ragazze, cari ragazzi,
che sia il vostro primo giorno o l’inizio dell’ultimo anno, bentornati tra i banchi. Questi giorni lasceranno in voi un segno profondo, tra qualche tempo guarderete indietro a questi momenti sorridendo delle ansie provate e ricordando la bellezza e la gioia di stare insieme, scoprire ed apprendere ogni giorno qualcosa di nuovo.
L’anno scolastico non è solo fatto di interrogazioni, preoccupazioni o sveglie al mattino presto: è un terreno in cui crescete, vi formate e diventate adulti.
In un mondo che corre velocissimo, dominato dall’intelligenza artificiale o dalle risposte a portata di clic, la tentazione di scegliere la strada più facile c’è sempre. Ma il valore della scuola risiede proprio nella capacità di allenarvi e darvi gli strumenti per pensare con la vostra testa, senza lasciarvi guidare dalle idee altrui. Imparerete a cadere e a rialzarvi quando un risultato non sarà quello sperato. Ma soprattutto vi formerà offrendovi le migliori competenze per il vostro futuro.
Non dovete temere o avere paura di sbagliare ma anzi dovete avere sempre voglia di imparare ed essere ambiziosi. Ogni nuovo inizio è un’opportunità per imparare e conoscere nuove persone.
Condividerete con i vostri amici le esperienze più autentiche passando dal rispetto delle regole, degli insegnanti e anche degli spazi scolastici, ma soprattutto dal rispetto di tutte le vostre compagne e compagni che, insieme a voi, si accingono ad affrontare un nuovo ed affascinante viaggio all’insegna della scoperta e dello studio.
Durante l’estate abbiamo lavorato per rendere i vostri istituti più sicuri, confortevoli ed efficienti, offrendo spazi e luoghi adeguati alle vostre sfide e al vostro impegno quotidiano.
Un ringraziamento speciale, anche in questo caso, va ai dirigenti, ai docenti, a tutto il personale scolastico e alle vostre famiglie, che vi accompagnano ogni giorno in questo percorso.
Care ragazze, cari ragazzi, cercate di essere ambiziosi, curiosi, audaci.
Ogni errore è solo un passo verso una nuova scoperta. Non è un fallimento ma un modo per crescere ed imparare.
Buon anno scolastico e buon inizio a tutti!
Gianpiero Bocca
Sindaco di Cesano Maderno