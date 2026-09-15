Saronnese

CISLAGO – Modifiche alla viabilità per tre giorni a Cislago a causa di alcuni imprevisti emersi durante i lavori di sistemazione della sede stradale.

Il Comune ha comunicato che da mercoledì 16 a venerdì 18 settembre la circolazione veicolare sarà interdetta in via San Giovanni Bosco e piazza Toti, per consentire la prosecuzione degli interventi in corso.

La chiusura si è resa necessaria proprio in seguito a problematiche non previste riscontrate durante l’esecuzione dei lavori, che hanno quindi richiesto una modifica temporanea della viabilità nelle due aree interessate.

L’Amministrazione comunale invita automobilisti e residenti a prestare particolare attenzione alla segnaletica collocata sul posto e, per quanto possibile, a programmare in anticipo gli spostamenti utilizzando percorsi alternativi.

I disagi alla circolazione sono previsti dunque per le giornate di mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 settembre. Dal Comune arrivano anche le scuse ai cittadini per gli inconvenienti provocati dalla temporanea chiusura delle strade.

(foto: il cantiere in centro a Cislago)

15092026