Solaro

SOLARO – C’erano anche i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Solaro questa mattina a Cerreto d’Esi, nelle Marche, per la manifestazione nazionale contro il piano industriale del gruppo. La delegazione lombarda era partita durante la notte per raggiungere i colleghi marchigiani e partecipare al corteo organizzato nell’ambito delle otto ore di sciopero proclamate da Fim, Fiom e Uilm in tutti gli stabilimenti italiani.

Secondo il bilancio diffuso dalla Uilm nazionale, sono state circa 700 le persone che hanno partecipato al corteo, mentre migliaia di lavoratori hanno aderito allo sciopero nelle fabbriche italiane del gruppo. «La vertenza Electrolux non si ferma: difendiamo ogni singolo posto di lavoro», è il messaggio lanciato dal sindacato al termine della mobilitazione. Altre fonti presenti alla manifestazione hanno fornito stime più basse sulla partecipazione; il dato di 700 è quello comunicato direttamente dalla Uilm.

La scelta di Cerreto d’Esi come sede della manifestazione nazionale ha un forte valore simbolico: il piano Electrolux continua infatti a prevedere la chiusura dello stabilimento marchigiano, oltre a una consistente riduzione degli organici negli altri siti italiani. Dopo le modifiche apportate nel corso del confronto, gli esuberi dichiarati dall’azienda sono scesi da 1.719 a 1.450, ai quali i sindacati aggiungono 135 contratti a termine destinati a non essere rinnovati e 91 rapporti a tempo determinato già cessati.

Una vertenza che riguarda direttamente anche Solaro, dove vengono prodotte lavastoviglie e dove il piano prevede 116 esuberi tra i dipendenti a tempo indeterminato. Proprio ieri nello stabilimento brianzolo era già scattata un’ora di sciopero per turno contro la sperimentazione, avviata dall’azienda, di un nuovo sistema di lavoro su dieci postazioni della linea. La Rsu ha contestato in particolare le conseguenze ergonomiche delle modifiche e chiesto di interrompere la sperimentazione.

Al centro dello scontro nazionale c’è anche l’organizzazione del lavoro. Electrolux ha manifestato l’intenzione di superare gli attuali accordi sindacali che pongono limiti alle cadenze delle linee di montaggio, prospettando, a fronte di interventi ergonomici e nel rispetto delle saturazioni massime, la possibilità di arrivare fino a 140 pezzi all’ora. Fim, Fiom e Uilm hanno giudicato insufficienti le modifiche apportate al piano e chiesto la riconvocazione urgente del tavolo con il Governo e le Regioni interessate.

La manifestazione di oggi a Cerreto d’Esi ha quindi riunito delegazioni provenienti dai diversi stabilimenti Electrolux italiani. Per i lavoratori di Solaro è stata una trasferta lunga, iniziata durante la notte, per portare nelle Marche la solidarietà ai colleghi dello stabilimento destinato alla chiusura ma anche per difendere il futuro occupazionale del sito lombardo. La mobilitazione ha assunto dimensione anche istituzionale: proprio per la concomitanza con la manifestazione Electrolux, il Consiglio regionale delle Marche previsto per oggi è stato rinviato a venerdì 18 settembre.

(foto Uilm: un momento della manifestazione odierna)

15092026