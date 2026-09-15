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GERENZANO – Una mattinata dedicata allo sport, al benessere e ai nuovi spazi della Polisportiva Salus. Sabato 19 settembre, la Polisportiva Asd Salus Gerenzano e il Comune di Gerenzano inaugureranno la Città del Ben-Essere e il nuovo campo centrale del Palazzetto dello Sport, con un programma che coinvolgerà istituzioni, associazioni e cittadini.

L’appuntamento prenderà il via alle 10 con l’accoglienza degli ospiti affidata al Corpo Musicale S. Cecilia di Gerenzano. Alle 10.15 spazio ai saluti istituzionali con Pasqualino Marinaro, presidente della SALUS Gerenzano ASD, Stefania Castagnoli, sindaco di Gerenzano, la dottoressa Federica Picchi, sottosegretario regionale con delega a Sport e Giovani, e i consiglieri regionali Samuele Astuti e Romana Dell’Erba.

Alle 10.30 Alessandro Unghero, direttore generale della Salus Gerenzano ASD, presenterà il progetto della Città del Ben-Essere. Alle 10.45 è invece prevista l’inaugurazione delle nuove aree, tra cui il campo del Palazzetto dello Sport, l’Area Salute, l’Area Wellness e l’Area Accoglienza. La mattinata proseguirà alle 11 con la visita ai nuovi spazi. Alle 11.30, infine, si terranno il brindisi inaugurale e un rinfresco dedicato alle autorità e alle associazioni intervenute.

L’inaugurazione sarà accompagnata anche da un momento aperto alla cittadinanza nel pomeriggio. Dalle 14.30 alle 18.30 sarà infatti possibile partecipare a tour guidati alla scoperta delle nuove aree del palazzetto. L’iniziativa rappresenta quindi un momento di presentazione e condivisione dei nuovi spazi dedicati allo sport e al benessere, con la possibilità per cittadini e associazioni di conoscere da vicino le strutture.

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