Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, lunedì 14 settembre, ci sono l’avvio dell’anno scolastico alla nuova Rodari di Saronno, le incertezze sul futuro dell’area ex Isotta Gorla e l’infortunio sul lavoro avvenuto a Caronno Pertusella. Tra i contenuti più seguiti anche il conto alla rovescia per il nuovo landscape di Saronno.

Alla Rodari è suonata la prima campanella nella nuova scuola, accogliendo 250 bambini. La fotogallery ha raccontato l’ingresso degli alunni e la scoperta dei nuovi spazi dell’istituto.

Resta invece incerto il futuro dell’area ex Isotta Gorla. La consigliera comunale Maria Elena Gorla ha evidenziato il “buio totale” che, a suo dire, permane da mesi sul progetto, mettendo in discussione la sua effettiva prosecuzione e chiamando in causa Comune e maggioranza.

A Caronno Pertusella un operaio è caduto da un ponteggio: per i soccorsi è stato mobilitato anche l’elisoccorso. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori per prestare assistenza al lavoratore.

Completa la classifica il video dedicato al nuovo landscape di Saronno. L’assessora Proserpio ha svelato le novità del progetto, accompagnandole con un vero e proprio countdown verso la nuova configurazione della città.

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