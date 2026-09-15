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LAZZATE – Un dibattito politico di primo piano animerà la serata di mercoledì 16 settembre a Lazzate. A partire dalle 21 la cornice dell’arengario Carlo Cattaneo in piazza Giovanni Paolo II farà da teatro all’incontro con l’autore organizzato dall’associazione Amici di Cesarino, che vedrà protagonista il senatore Massimiliano Romeo per la presentazione del suo volume intitolato “Fare la Lega – Agenda per il rinnovamento“.

L’evento si preannuncia come un importante momento di confronto sul futuro del movimento e sulle prospettive politiche del territorio, arricchito dalla presenza e dal contributo del presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana. A condurre il dialogo e a moderare i vari interventi della serata sarà Marco Pirola, direttore del quotidiano “Il Cittadino” per le edizioni di Carate, Desio, Seregno e Vimercate.

L’iniziativa, promossa dal sodalizio culturale lazzatese, offrirà all’elettorato e ai cittadini un’occasione di approfondimento sulle tematiche di attualità regionale e nazionale affrontate nel saggio.

(foto d’archivio)

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