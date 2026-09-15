Comasco

LOCATE VARESINO – Procedono i lavori lungo il torrente Gradaluso, dove sono in fase di completamento gli interventi per la messa in sicurezza dell’alveo. A fare il punto è il Comune di Locate Varesino. Le opere prevedono la posa di massi ciclopici, utilizzati per consolidare e proteggere l’alveo del corso d’acqua.

Parallelamente è iniziato un secondo intervento che interesserà la stessa zona: la realizzazione della nuova pista ciclopedonale lungo via Vittorio Veneto.

Il percorso costeggerà il torrente Gradaluso e collegherà il tratto dalla strada provinciale sino alla stazione ferroviaria, creando così un nuovo collegamento destinato a pedoni e ciclisti. Due opere che stanno dunque procedendo contemporaneamente: da una parte il completamento della messa in sicurezza del torrente, dall’altra l’avvio della costruzione della ciclopedonale.

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15092026