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LONATE CEPPINO – La musica come strumento per stimolare i ricordi, favorire l’ascolto e contribuire al benessere della persona. È questo il tema di “Lucio Gallo – Note di vita”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Lonate Ceppino e in programma venerdì 18 settembre. L’appuntamento si terrà al Centro Anziani di Lonate Ceppino dalle 15.30 alle 16.30 e sarà dedicato in particolare alle possibilità offerte dalla musicoterapia nel rapporto con la memoria, le emozioni e le relazioni.

A guidare l’incontro sarà Lucio Gallo, che accompagnerà i partecipanti in un percorso tra musica, voce e momenti di ascolto, con l’obiettivo di mostrare come i suoni possano diventare uno strumento al servizio della persona e contribuire a migliorare la qualità della vita.

L’iniziativa, organizzata dal Comune, sarà gratuita e aperta al Gruppo Terza Età di Lonate Ceppino. Un’ora pensata dunque non soltanto come momento musicale, ma anche come occasione di incontro e condivisione, mettendo al centro benessere, ricordi ed emozioni.

15092026