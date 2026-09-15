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SARONNO – Martedì 15 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente soleggiate, con qualche nube sparsa nelle prime ore del mattino. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature saranno comprese tra 20°C di minima e 27°C di massima. I venti soffieranno deboli da Est-Nordest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Dopo il passaggio più instabile previsto sui rilievi nella giornata precedente, il tempo tornerà quindi più tranquillo. Sulla pianura la nuvolosità sarà limitata e lascerà spazio a maggiori schiarite, mentre le temperature resteranno su valori più contenuti rispetto alla fase di caldo intenso di Ferragosto. La ventilazione debole accompagnerà il corso della giornata senza variazioni particolarmente significative.

In Lombardia l’aumento della pressione favorirà una giornata generalmente soleggiata. Sulle basse pianure occidentali e orientali il cielo sarà poco nuvoloso, con qualche nube al mattino; sulle aree pedemontane e sulle Prealpi si alterneranno invece addensamenti e schiarite. Sulle Orobie potranno comparire nubi più compatte nel pomeriggio, mentre sulle Alpi Retiche la nuvolosità aumenterà progressivamente fino a cieli molto nuvolosi o coperti in serata. Gli eventuali fenomeni resteranno quindi confinati ai settori montani, senza interessare la pianura.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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