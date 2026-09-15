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SARONNO – Un lungo applauso ha accompagnato le parole della sindaca Ilaria Pagani. Poi l’emozione ha preso il sopravvento. Davanti al murale della vecchia Rodari, tornato a vivere nella nuova scuola, la sindaca si è commossa raccontando il significato di un’opera che lega idealmente il vecchio edificio alla struttura consegnata oggi, lunedì 14 settembre, agli alunni.

È stata una delle sorprese preparate per il primo giorno di scuola. Entrando nella nuova Rodari, i bambini si sono trovati davanti una grande immagine colorata che ripropone il murale presente nel vecchio edificio demolito per lasciare spazio alla nuova scuola.

Il dipinto è un piccolo mondo visto con gli occhi dei bambini. Al centro ci sono la scuola Gianni Rodari e gli alunni, circondati da case colorate. Intorno si susseguono scene fantastiche e quotidiane: il sole e la luna, stelle e nuvole, un’astronave, personaggi che volano, automobili, un autobus, il mare con la balena e l’aragosta, una giostra, alberi e animali. Un insieme di colori e dettagli che invita a fermarsi per scoprire ogni volta qualcosa di nuovo.

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La storia del murale è diventata ancora più significativa dopo l’incendio che durante l’estate ha colpito la nuova scuola quando i lavori erano ormai vicini alla conclusione. L’episodio, ha ricordato la sindaca durante la cerimonia, è stato “una doccia fredda”, superata grazie allo sforzo collettivo che ha permesso di rendere agibili le aule in tempo per l’inizio dell’anno scolastico.

A riportare l’opera nella nuova Rodari è stata la Cgm, l’impresa impegnata nella costruzione dell’edificio. Un gesto che ha permesso di conservare un pezzo della memoria della vecchia scuola proprio nel momento in cui per bambini, insegnanti e famiglie comincia una nuova storia.

Il valore di questo legame con il passato è stato ricordato anche durante la cerimonia: la vecchia Rodari era un edificio vissuto e la sua demolizione aveva suscitato emozione in chi stava lavorando al nuovo plesso. “Era un edificio vissuto e si capiva tutte le volte che un pezzetto veniva abbattuto”, ha ricordato la direttrice tecnica della Cgm Patrizia Fagioli.

E così, dopo il taglio del nastro, il murale è diventato il simbolo più immediato del passaggio tra la vecchia e la nuova Rodari: la scuola cambia edificio, ma porta con sé un pezzo della propria storia.

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