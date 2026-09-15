Politica

LAZZATE – Un appuntamento politico di rilievo locale e regionale quello in programma per mercoledì 16 settembre a Lazzate. Alle 21, la cornice dell’Arengario Carlo Cattaneo in piazza Giovanni Paolo II ospiterà l’incontro con il senatore e capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Fare la Lega. Agenda per il rinnovamento”.

L’evento, promosso dall’Associazione “Amici di Cesarino”, si preannuncia come un momento di dibattito di primo piano per il territorio brianzolo. Al centro della serata ci saranno i temi cardine del saggio firmato dal parlamentare monzese: un’analisi profonda sul momento attuale del movimento, il rapporto con la base e le direttrici per il rilancio dell’azione politica e dell’identità leghista. A rendere il confronto ancora più significativo sarà la partecipazione straordinaria del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che porterà il proprio contributo sul valore del radicamento territoriale e sulle prospettive della governance regionale.

A condurre il dibattito e a stimolare il confronto tra gli ospiti sarà Marco Pirola.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09