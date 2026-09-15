Eventi

SARONNO – Le iniziative dedicate alla tutela del diritto alla salute riprendono a Saronno con un appuntamento di rilievo culturale e politico. Giovedì 17 settembre la Casa del Partigiano di via Maestri del Lavoro 2 ospiterà il medico, docente e attivista Vittorio Agnoletto, che presenterà al pubblico il suo ultimo saggio intitolato “L’industria della salute“. L’incontro è promosso da Attac Saronno in collaborazione con la cooperativa Casa del Partigiano, il Partito della rifondazione comunista e l’Anpi cittadina.

Il volume trae origine dalle numerose testimonianze raccolte dall’autore durante la trasmissione radiofonica settimanale “37e2”, in onda su Radio Popolare, dando voce ai disservizi sperimentati direttamente dagli utenti del servizio sanitario. Tra i temi centrali dell’opera spicca il problema delle liste d’attesa, fenomeno che a livello locale ha portato circa tre anni fa all’attivazione dello sportello Sos Liste d’Attesa nella sede della Cgil. La struttura ha finora gestito quasi 500 ricorsi per prestazioni fissate con tempistiche superiori a quelle prescritte dai medici di base, ottenendo un esito favorevole nel 90% dei casi e consentendo alla cittadinanza un risparmio stimato in oltre 30.000 euro.

Nel corso della presentazione verranno affrontati anche altri aspetti critici analizzati nel libro, dalla proliferazione sul mercato di farmaci privi di reale utilità clinica (tema approfondito nella prefazione dal professor Silvio Garattini dell’istituto Mario Negri) fino alle dinamiche di privatizzazione del sistema sanitario lombardo.

La serata si offrirà infine come occasione per introdurre i futuri incontri di approfondimento promossi dalle associazioni del territorio, con un’attenzione rivolta all’impatto ambientale e sanitario derivante dalle numerose richieste di installazione di data center per l’intelligenza artificiale pervenute in regione.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09